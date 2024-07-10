Около 5 тысяч затопленных подвалов в домах осушили в Подмосковье с начала года

Около пяти тысяч подтопленных подвалов в многоквартирных домах осушили в Подмосковье с начала года. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, как действовать при обнаружении аварии.

Как правило, затопление подвала происходит из-за повреждения канализационных или водопроводных труб, некачественной гидроизоляции фундамента, а также неправильного устройства отвода ливневых вод. Жильцы же узнают об аварии только при появлении неприятного запаха и насекомых.

При обнаружении этой проблемы следует обратиться в свою управляющую компанию или позвонить по номеру 122*4.

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