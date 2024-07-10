Около 5 тысяч затопленных подвалов в домах осушили в Подмосковье с начала года

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Около пяти тысяч подтопленных подвалов в многоквартирных домах осушили в Подмосковье с начала года. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона напомнили, как действовать при обнаружении аварии.

Как правило, затопление подвала происходит из-за повреждения канализационных или водопроводных труб, некачественной гидроизоляции фундамента, а также неправильного устройства отвода ливневых вод. Жильцы же узнают об аварии только при появлении неприятного запаха и насекомых.

При обнаружении этой проблемы следует обратиться в свою управляющую компанию или позвонить по номеру 122*4.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Волевой шаг наперекор Западу. О чем говорили Путин и Моди

Россиян предупредили о «мясном клее». Что это за фермент и зачем он нужен

Огромные рынки, неприятный запах и вечные пробки. Топ-7 худших районов Москвы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте