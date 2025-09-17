Около 5 тысяч камер видеонаблюдения установили в Щелкове

Городской округ был признан лидером по развитию системы «Безопасный регион» в Подмосковье по состоянию на начало 2025 года. Сейчас в муниципалитете функционируют 4 914 камер видеонаблюдения.

3401 камера из установленных в Щелкове оснащена функцией распознавания лиц. С помощью системы «Безопасный регион» удается не только фиксировать происшествия, но и оперативно выявлять нарушителей правопорядка. Более 10% от всех преступлений раскрывается именно благодаря камерам видеонаблюдения.

Видеокамеры устанавливают на каждой благоустроенной территории, а также на детских площадках. Видеонаблюдением оснастили также места массового пребывания людей, торговые точки и входные группы подъездов многоквартирных жилых домов.

Глава городского округа Андрей Булгаков сообщил, что в текущем году в Щелкове установят еще 20 новых камер. «Количество локаций постоянно увеличивается, исходя из актуальной проходимости и пожеланий жителей», — отметил руководитель муниципалитета.