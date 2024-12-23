Около 5 тысяч дефектов устранили на детских площадках Подмосковья за год

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В 2024 году в Московской области выявили и устранили около пяти тысяч дефектов на игровых площадках. Все работы контролировало Министерства по содержанию и государственному жилищному надзору региона.

В число лидеров по устранению дефектов на площадках вошли Одинцово, Химки и Волоколамск. В ведомстве подчеркнули, что исправность игровых элементов — это залог детской безопасности. Именно поэтому инспекторы ежедневно проводят профилактические рейды.

Напомним, что за порчу детских площадок предусмотрена административная ответственность.

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