Около 480 медиков пополнили штат Балашихинской больницы

В Балашихинской больнице в прошлом году был значительно увеличен штат сотрудников: почти 480 медиков нашли работу в учреждении. Наиболее заметное пополнение произошло среди врачей, которых было принято 248, большинство из них трудоустроено в поликлиниках. В частности, штат участковых терапевтов пополнили 63 специалиста, а участковых педиатров — 22.

Начальник отдела кадров Марина Каштанова отметила, что в 2024 году активно привлекались новые медицинские работники в структурные подразделения больницы. «В новом году важно не сбавлять темп, поскольку свободные вакансии остаются как в поликлиниках, так и в стационарах. Мы ждем на работу как врачей, так и средний медперсонал», — пояснила Каштанова.

Для новых медработников предусмотрены различные меры социальной поддержки, что делает предложения о работе более привлекательными. Среди этих мер — выплаты и надбавки к зарплате, частичная компенсация аренды жилья, а также возможность приобрести собственное жилье по региональной программе «Социальная ипотека». Кроме того, при необходимости медикам оказывается содействие в устройстве детей в детские сады и школы.

Увеличение числа медиков в Балашихинской больнице позволит улучшить качество медицинского обслуживания жителей округа, а также снизить нагрузку на уже работающий персонал. Это также свидетельствует о стремлении региона обеспечить доступность и высокое качество медицинской помощи.