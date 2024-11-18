Около 48 млрд рублей выделят на развитие института семьи в Подмосковье

Около 48 миллиардов рублей на подпрограмму «Развитие института семьи и повышение рождаемости» выделят из бюджета Московской области в 2025 году. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он отметил, что поддержка семей в Подмосковье всегда была на первом месте и объемы этой помощи будут увеличиваться. Регион регулярно внедряет новые льготы и меры, что соответствует задачам, которые ставит президент.

Недавно Мособлдума приняла закон, благодаря которому многодетные семьи теперь могут выбрать выплату размером 400 тысяч рублей вместо земельного участка. Кроме того, многодетные семьи получили возможность бесплатно посещать музеи, парки культуры и отдыха, а также выставки в любое время без ограничений.

Подпрограмма «Развитие института семьи и повышение рождаемости» включает различные меры поддержки, такие как выплаты на питание для беременных женщин и детей до трех лет, различные компенсации и пособия, подарочные наборы для первоклассников и другие меры.