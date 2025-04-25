25 апреля 2025 17:29 Около 4,5 тысячи урн починили в Подмосковье с начала весны Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Урны — важный элемент городской инфраструктуры, обеспечивающий комфорт жителей. Объекты играют ключевую роль в поддержании чистоты улиц, парков и общественных пространств. Так, с начала весны в Московской области устранили
4407 дефектов этих архитектурных форм.
Среди самых распространенных недочетов встречались:
механические повреждения — вмятины, трещины, сломанные детали; ржавчина на металлических конструкциях; засоры; выцветание краски и загрязнение внешней поверхности.
Больше всего повреждений исправили в Балашихе, Пушкинском и Раменском городских округах. Об этом передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.
Контролирует состояние объектов для утилизации мусора инспекторский состав ведомства. Нарушения исправляют управляющие компании и муниципальные учреждения.
Если вы заметили урну в ненадлежащем состоянии — обращайтесь в
свою управляющую организацию. В случае игнорирования проблемы — в территориальный отдел министерства.
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