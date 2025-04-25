Около 4,5 тысячи урн починили в Подмосковье с начала весны

Урны — важный элемент городской инфраструктуры, обеспечивающий комфорт жителей. Объекты играют ключевую роль в поддержании чистоты улиц, парков и общественных пространств. Так, с начала весны в Московской области устранили 4407 дефектов этих архитектурных форм.

Среди самых распространенных недочетов встречались:

механические повреждения — вмятины, трещины, сломанные детали;

ржавчина на металлических конструкциях;

засоры;

выцветание краски и загрязнение внешней поверхности.

Больше всего повреждений исправили в Балашихе, Пушкинском и Раменском городских округах. Об этом передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Контролирует состояние объектов для утилизации мусора инспекторский состав ведомства. Нарушения исправляют управляющие компании и муниципальные учреждения.

Если вы заметили урну в ненадлежащем состоянии — обращайтесь в свою управляющую организацию. В случае игнорирования проблемы — в территориальный отдел министерства.