Около 45 тысяч километров дорог Подмосковья обработали ото льда в выходные

Дорожные службы Московской области в прошедшие выходные осуществляли круглосуточную уборку снега и противогололедную обработку на муниципальных и региональных дорогах. В работах приняли участие более 1,5 тысячи специалистов.

За два дня работники очистили и обработали около 45 тысяч километров муниципальной и региональной сети, а в ночь на понедельник удалось очистить еще около 10 тысяч километров. Основное внимание уделили неблагоприятным участкам дорог и трассам с интенсивным движением, включая территории населенных пунктов. Более 1,5 тысячи дорожников и почти 1,4 тысячи единиц специализированной техники обеспечили безопасный проезд.

В ближайшие дни в Московском регионе ожидают усиление ветра до 17 метров в секунду, местами возможен не только снег, но и метель. На дорогах может появиться гололедица. Из-за прогнозируемых погодных условий дорожные службы Подмосковья продолжат работы по обеспечению безопасного движения.

Минтранс призвал водителей учитывать работы уборочной техники, не парковать транспорт на остановках и не перекрывать проезды. Также отмечается важность внимательности за рулем в такую погоду: стоит избегать отвлечений на телефон, соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и избегать резких маневров. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций или дорожно-транспортных происшествий рекомендуется незамедлительно звонить по номеру 112.