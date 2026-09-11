Около 4,5 млн рублей штрафов вынесли в адрес УК Подмосковья за неделю

Более 4,4 миллиона рублей штрафов назначили управляющим и ресурсоснабжающим организациям в Подмосковье. На очередном заседании комиссии рассмотрели 35 административных дел, связанных с нарушениями требований жилищного законодательства.

Материалы касались компаний, работающих в 12 городских и муниципальных округах региона. Больше всего дел с назначением штрафов пришлось на Долгопрудный — восемь, Дмитров — семь и Наро-Фоминск — шесть.

Основаниями для привлечения к ответственности стали нарушения лицензионных требований при управлении многоквартирными домами, требований энергетической эффективности, правил передачи технической документации, а также норм содержания и ремонта жилых домов и помещений.

Комиссия завершила рассмотрение 31 дела. Еще три материала отложили для уточнения обстоятельств, одно дело вернули на доработку. По итогам рассмотренных материалов вынесли постановления.

Общая сумма штрафов составила 4,4 миллиона рублей. Устранение выявленных нарушений и исполнение выданных предписаний остаются на контроле Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.