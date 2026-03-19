Около 400 учащихся посетили молодежную ярмарку вакансий в Богородском округе

В досуговом центре «Про молодежь» города Ногинск прошла яркая встреча, объединившая учащихся и студентов с ведущими работодателями и образовательными учреждениями региона. Порядка 400 молодых людей познакомились с вакансиями предприятий, а также узнали о возможностях поступления в колледжи и вузы, включая соседние муниципалитеты — Щелково и Электросталь.

Гости получили полное представление о том, какие предприятия действуют в муниципалитете, каковы условия труда и карьерные перспективы. Представители компаний подробно рассказывали о производстве, открытых позициях и мерах социальной поддержки сотрудников. Отдельный интерес у юной аудитории вызвала возможность совмещать работу с получением высшего профильного образования и последующим повышением квалификации прямо на предприятии.



«Сегодня около 20 работодателей и учебных заведений представляют свои программы. Мы видим, как важно рассказывать молодежи, почему здорово работать или учиться именно у них. Порядка 400 школьников, студентов и волонтеров пришли сюда, чтобы определить свой дальнейший путь», — отметил начальник управления по развитию молодежной политики и добровольческой деятельности администрации Богородского округа Максим Зотов.

Одной из самых заметных точек притяжения стала площадка государственного университета «Просвещение», филиал которого открыт в Ногинске. Ведущий педагогический вуз страны представил не только традиционные педагогические направления, но и факультеты, где готовят инженеров, экологов и аудиторов. Для гостей развернули коллекцию минералов от географического факультета, а все желающие смогли потренироваться в навыках оказания первой медицинской помощи.