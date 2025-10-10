Около 400 студентов прошли практику в МФЦ Подмосковья с начала года

Около 400 студентов прошли практику в офисах «Мои документы» в Подмосковье с начала года. Многие учащиеся впоследствии принимают решение о работе в многофункциональных центрах.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области отметили, что практические навыки чаще всего получают студенты, изучающие право, юриспруденцию, информационные системы, программирование, экономику, бухгалтерский учет и другие дисциплины.

Согласно данным на 2025 год, штат офисов «Мои документы» в регионе пополнили 30 новых сотрудников, которые ранее прошли в учреждениях практику.

По мнению студентов, временное сотрудничество с МФЦ — это хорошая возможность получить профессиональный опыт. Учащиеся отмечают удобный график работы, который можно совмещать с учебой, а также хороший коллектив и развитую систему наставничества.