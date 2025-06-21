Около 400 рабочих мест создаст производство специй и соусов в Щелкове

Компания «Колви» из Щелкова объявила о планах строительства современного производственно-складского комплекса, где будут выпускать приправы и соусы. Соглашение о реализации проекта было подписано на ПМЭФ-2025 с заместителем председателя правительства Московской области — министром инвестиций и науки Екатериной Зиновьевой.

Общая площадь нового комплекса превысит 20 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составят три миллиарда рублей, а объем производства достигнет трех тысяч тонн продукции ежемесячно. В рамках реализации проекта планируется создать около 400 новых рабочих мест для жителей региона.

Строительство комплекса ведется поэтапно: уже получено разрешение на три очереди, начаты работы по возведению производственных, административных и складских помещений. Кроме того, завершается проектирование цеха по выпуску соусов площадью более 15 тысяч квадратных метров.

Компания «Колви» более 15 лет занимает лидирующие позиции на рынке поставок пищевых ингредиентов, включая специи, пряности, консерванты и ароматизаторы.

Ожидается, что новый комплекс будет введен в эксплуатацию к 2028 году и позволит значительно расширить производство и ассортимент продукции.