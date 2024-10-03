Около 400 подарочных наборов вручили родителям новорожденных в Подольске с января

Наборы «Я родился в Подмосковье!» получили более 400 семей из Подольска с начала этого года. В подарок входят необходимые в первые месяцы жизни ребенка вещи.

Новоиспеченные родители получают подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева по специальной программе с 1 сентября 2019 года. В комплект входит более 50 предметов первой необходимости для мамы и ребенка.

При выписке из роддома жители получают одежду, игрушки, постельное белье, косметику для ребенка, средства гигиены и другие нужные мелочи. Не так давно в набор стали входить светоотражающие наклейки для коляски и противоскользящий коврик для ванной.

Отметим, что стать обладателем подарка могут родители, чей ребенок родился в Подмосковье и зарегистрирован в областном ЗАГСе. При отказе от подарка можно получить денежную компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Заявление подают в родильном доме.

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