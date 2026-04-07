Около 400 нарушений правил парковки выявили в Подмосковье в марте

В Московской области продолжают контролировать соблюдение правил парковки вблизи контейнерных площадок. Только за март оштрафовали около 400 автовладельцев, чьи машины мешали вывозу мусора.

Суммарный объем штрафов превысил 4,4 миллиона рублей.

Больше всего нарушений зарегистрировали в Ленинском округе, Одинцове и Красногорске.

Существенную роль в выявлении таких нарушений играют сами жители. Благодаря цифровому сервису «Народный инспектор» пользователи могут оперативно зафиксировать автомобиль, оставленный у контейнеров или на подъездных путях. После этого информацию автоматически направляют на проверку, по итогам которой выносят постановление о штрафе.

Ранее вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов подчеркивал, что такой инструмент помогает бороться с безответственным поведением водителей, включая парковку на газонах, детских площадках и вблизи объектов коммунальной инфраструктуры.

Жителей региона призывают внимательнее относиться к выбору мест для стоянки автомобилей.

Нарушения не только приводят к штрафам, но и создают сложности для работы мусоровозов, что может повлиять на своевременность вывоза отходов и санитарное состояние дворов.