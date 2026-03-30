Около 400 метров ливневых систем очистили в Истре

В Истре основные усилия по очистке ливневых систем сосредоточили на наиболее сложных участках, где в период активного таяния снега традиционно фиксируются скопления воды. За неделю сотрудники муниципального бюджетного учреждения «ДОДХИБ» очистили около 400 метров систем, в некоторых местах устранили подтопления.

Работы провели в Истре у домов 19-21 на Юбилейной, у дома 7а на Босова, у дома 21 на Московской, у дома 1а на Рабочем проезде, у дома 43 на улице 9-й Гвардейской дивизии и у дома 11 на улице Босова.

Дорожные службы также проводят комплексную работу по обеспечению беспрепятственного пропуска талых вод вдоль автомобильных дорог муниципального и регионального значения. Выполняется прочистка водоотводных канав и коммуникаций, обследование и очистка водопропускных труб и ливневых систем, уборка смета и очистка обочин от мусора.