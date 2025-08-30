Около 400 курсантов Военной академии РВСН приняли присягу в Серпухове

В филиале Военной академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Серпухове порядка 400 курсантов приняли торжественную воинскую присягу. Символично, что мероприятие проходит в Год защитника Отечества.

Принятие воинской присяги — важное событие в жизни каждого будущего офицера и прапорщика. В этом году конкурс на поступление в академию был высоким, что говорит о престиже службы в Ракетных войсках стратегического назначения и интересе молодежи к защите Родины.

Отметим, что филиал академии в Серпухове, который возглавляет генерал-майор Михаил Баитов, обладает современной материально-технической базой. Для качественной подготовки высококвалифицированных военных специалистов здесь есть специализированное оборудование, тренажерные комплексы, спортивная инфраструктура, автодром и тактическое поле.