Около 400 крыш очистили от снега за прошлый месяц в Истре

Силами УК АО «Истринская теплосеть» очищено более 172 крыш в городе Истра, около 60 из них — повторно из-за новых осадков. МБУ «ЖКУ м. о. Истра» обработало более 225 кровель по всему округу, повторно очищены 33 крыши домов.

Из-за сильных снегопадов работы приходилось выполнять несколько раз. Коммунальщикам помогали промышленные альпинисты и спецтехника, включая автовышки.

География работ охватила практически все населенные пункты округа: Истру, Дедовск, Снегири, Павловскую Слободу, Агрогородок, Первомайский, Хуторки, Котово, Савельево, Кострово, Курсаково и другие.

Работы продолжаются. Коммунальные службы просят жителей быть внимательными: не парковать автомобили близко к домам и сообщать об опасных участках в диспетчерские службы.

Диспетчерская служба МБУ «ЖКУ м. о. Истра»: 8-498-317-73-28, 8-995-794-20-92.

Диспетчерская УК АО «Истринская теплосеть»: 8-991-650-68-80 и 8-977-115-76-74.