Около 400 ям устранили на дорогах Коломны
Подрядчики приступили к ямочному ремонту дорог городского округа. Трещины и выбоины на проезжей части устраняют с помощью литой асфальтобетонной смеси — этот материал позволяет работать при температурах около нуля и небольшой влажности.
Компания «Аспект» — одна из четырех подрядных организаций, обслуживающих муниципальную улично-дорожную сеть городского округа, которая включает в себя 531 километр асфальтовых дорог. Также, после обследования закрепленных за ними участков, к ямочному ремонту приступили рабочие бригады «Движения», «Энергогаранта» и «Спецавтохозяйства».
«В данный момент уже закрыли 384 ямы, в день планируем закрывать по 50-60 ям. Берем основные центральные наши улицы, где высокая интенсивность движения, проходят автобусные маршруты. И постепенно будем переходить на улицы с меньшей интенсивностью движения», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации Коломны Евгений Гуров.
Работы предстоит много, ведь и зима была непростой, температурный режим не лучшим образом сказывается на состоянии дорожного полотна. Талая вода замерзает в ямах и трещинах, разрушая тем самым асфальтовое покрытие еще больше. На помощь в этот сложный весенний период приходит именно литая асфальтобетонная смесь, которую в Коломну поставляют из Озер и Орехово-Зуева на спецмашинах, способных поддерживать нужную температуру строительного материала — от 190 до 250 градусов.
Одна такая машина — это порядка 5,5 тонны горячего асфальтобетона. Смесь не боится воды. Жидкость вытесняется из выбоин естественным путем, а остатки выпариваются за счет высокой температуры самого материала. Выравнивают литой асфальтобетон вручную. После того, как он застывает, на дороге образуется водонепроницаемое и износостойкое покрытие, что помогает продлить срок службы полотна.
Ямочный ремонт дорожники ведут и весной, и летом, и осенью, но именно сейчас он наиболее актуален, его интенсивный период в городском округе продлится до середины мая.