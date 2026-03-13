Около 400 ям устранили на дорогах Коломны

Подрядчики приступили к ямочному ремонту дорог городского округа. Трещины и выбоины на проезжей части устраняют с помощью литой асфальтобетонной смеси — этот материал позволяет работать при температурах около нуля и небольшой влажности.

Компания «Аспект» — одна из четырех подрядных организаций, обслуживающих муниципальную улично-дорожную сеть городского округа, которая включает в себя 531 километр асфальтовых дорог. Также, после обследования закрепленных за ними участков, к ямочному ремонту приступили рабочие бригады «Движения», «Энергогаранта» и «Спецавтохозяйства».

«В данный момент уже закрыли 384 ямы, в день планируем закрывать по 50-60 ям. Берем основные центральные наши улицы, где высокая интенсивность движения, проходят автобусные маршруты. И постепенно будем переходить на улицы с меньшей интенсивностью движения», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления благоустройства и дорог администрации Коломны Евгений Гуров.

Работы предстоит много, ведь и зима была непростой, температурный режим не лучшим образом сказывается на состоянии дорожного полотна. Талая вода замерзает в ямах и трещинах, разрушая тем самым асфальтовое покрытие еще больше. На помощь в этот сложный весенний период приходит именно литая асфальтобетонная смесь, которую в Коломну поставляют из Озер и Орехово-Зуева на спецмашинах, способных поддерживать нужную температуру строительного материала — от 190 до 250 градусов.