Около 400 детей прошли лечение в санатории НИКИ детства после ремонта

Почти 400 детей прошли лечение в санаторном отделении НИКИ детства. Оно открылась после ремонта в феврале этого года.

По словам заведующей санаторным отделением НИКИ детства, врача-пульмонолога Ирины Вишняковой, в отделении лечатся дети от 3 до 14 лет с бронхо-легочными заболеваниями.

«Кроме того, помощь у нас получают дети с заболеваниями ЛОР-органов. Также у нас проходят лечение пациенты с эндокринными патологиями, например, ожирением», — рассказала Вишнякова.

Специалист отметила, что для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа лечения, а врачи-диетологи разрабатывают для каждого пациента свою программу питания. Санаторное лечение можно получить бесплатно в рамках ОМС по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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