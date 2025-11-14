Около 400 человек посмотрели документальный фильм о героях в Подмосковье

В Подмосковье продолжается масштабный просветительский проект «Смотри.Знай.Думай!», который проводит Министерство информации и молодежной политики региона совместно с телеканалом RT. Его цель — показать молодёжи документальные фильмы о важных событиях в стране и мире, а затем обсудить увиденное с авторами.

Перед началом фильма участникам представили выставку «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Экспозицию подготовило Министерство юстиции России при поддержке Российского исторического общества, фонда «История Отечества» и Госфильмофонда. Она включала восемь тематических разделов с документами и фотографиями, которые показывают многолетнюю историю защиты национального суверенитета.

«В рамках проекта «Смотри.Знай.Думай!» мы показываем ребятам реальные примеры мужества, стойкости и настоящей дружбы. Уникальность встречи в Домодедово в том, что после просмотра фильма «Будем жить» ребята смогли пообщаться с настоящими героями — военнослужащими и участниками СВО, которые своими глазами видели события, о которых рассказывает картина», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Третий в этом году показ прошел в Молодежном центре «Победа» в Домодедове и собрал около 400 человек. Это студенты, волонтеры и активисты из разных городов и округов региона.

Главным событием вечера стал показ документального фильма «Будем жить!» Международного фестиваля документального кино «RT.Док: Время наших героев». В нем рассказывают три истории людей, которые получили тяжелые ранения, но нашли силы восстановиться и продолжить жить и работать.

Один из героев — капитан ВС РФ Вадим Гончаров. В фильме он вспоминает бой на Каховской ГЭС, где получил тяжелое ранение. Он говорил, что шел в военную профессию осознанно и понимал, что его навыки могут пригодиться, чтобы спасать жизни других. Несмотря на потерю руки, Вадим прошел долгую реабилитацию, восстановился и продолжает вести активную жизнь.

Второй герой — доброволец Алиас Авидзба с позывным «Горец», заместитель командира отряда «Че Гевара». Он говорил, что приехал в Донецк, потому что считал это своим долгом. После тяжелого ранения он не оставил службу: тренирует бойцов, учит тактической медицине и даже после установки протеза вернулся в строй.

Третья история — о руководителе администрации Верхнеторецкого поселка в ДНР Сергее Павлове. Он продолжает работать несмотря на ранение, после которого потерял ногу.

После показа прошла дискуссия. Ветераны СВО Сергей Рябов и Леонид Соболев ответили на вопросы молодежи о службе, ранениях и том, что помогает сохранять моральные силы.

«Очень жаль, что я до этого не видел этот фильм, но теперь обязательно его сохраню и буду периодически пересматривать, показывать как можно большему количеству людей. Спасибо, что пригласили и позволили с пользой провести время», — отметил Соболев.

Проект «Смотри.Знай.Думай!» продолжится в других городах региона, знакомя молодежь с историями героев и формируя уважение к подвигам людей, защищающих страну. Мероприятие организуют в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети».