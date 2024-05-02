Около 400 балконов отремонтировали в Подмосковье с начала весны | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 18:01 Около 400 балконов отремонтировали в Подмосковье с начала весны ГУСТ МО

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Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали около 400 балконов и лоджий в жилых домах с начала весны.

Управляющие компании отвечают за состояние несущей стены и балконной плиты. Жители при этом несут ответственность за козырьки, крыгу и остекление, рассказали в ГУСТ.

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«Отметим, что УК должна определять состояние и планировать ремонт балконных плит во время плановых осмотров, которые проводятся дважды в год — весной и осенью. Кроме того, осмотр балкона может быть инициирован не только управляющей организацией, но и собственником», — добавили в ведомстве.

С начала весны коммунальщики выполнили около 400 заданий, связанных с состоянием балконов и лоджий.

Жителям напомнили, что сообщить о проблемах в сфере ЖКХ можно по номеру 122*4.

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