Около 400 балконов отремонтировали в Подмосковье с начала весны | 360°

02 мая 2024, 18:01
Около 400 балконов отремонтировали в Подмосковье с начала весны
Коммунальные службы Подмосковья отремонтировали около 400 балконов и лоджий в жилых домах с начала весны.
Управляющие компании отвечают за состояние несущей стены и балконной плиты. Жители при этом несут ответственность за козырьки, крыгу и остекление, рассказали в ГУСТ.
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«Отметим, что УК должна определять состояние и планировать ремонт балконных плит во время плановых осмотров, которые проводятся дважды в год — весной и осенью. Кроме того, осмотр балкона может быть инициирован не только управляющей организацией, но и собственником», — добавили в ведомстве.
С начала весны коммунальщики выполнили около 400 заданий, связанных с состоянием балконов и лоджий.
Жителям напомнили, что сообщить о проблемах в сфере ЖКХ можно по номеру 122*4.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Ремонтные работы
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