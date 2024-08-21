Около 40 сухостойных деревьев убрали в Подмосковье в августе

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Около 40 аварийных деревьев с угрозой падения убрали в Подмосковье с начала августа. Больше всего работ провели в Дубне и Дмитрове.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, больше всего таких деревьев устранили в Дубне, где убрали 15 объектов. Еще семь устранили в Дмитрове.

Министерство постоянно контролирует ликвидацию опасных деревьев в регионе. Особое внимание уделяют сухостоям рядом с объектами ЖКХ, жилыми домами и хозяйственными постройками.

«Вырубка аварийных деревьев должна осуществляться вовремя. Ведь даже небольшой ветер может послужить причиной их падания», — отметили в ведомстве.

Сообщить о сухостойном дереве жители могут в управляющую компанию. Это поможет избежать серьезных последствий.

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