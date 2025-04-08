Сегодня 09:30 Около 40 спецмашин вывели на уборку последствий снегопада в Чехове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов Подмосковье

Чехов

Дороги

Снегопад

Циклон «Зион» принес в Подмосковье обильный снегопад. На очистку дорог и улиц в Чехове с раннего утра вышли 200 человек и порядка 40 единиц техники.

По регламенту очищать дороги и тротуары нужно спустя два часа после окончания снегопада, но коммунальные службы начали работать в метель чтобы не допустить образования массивных сугробов, наледи на дорогах и чрезвычайных ситуаций. «В городе и районе убираем тротуары, социальные объекты и пешеходные переходы, остановки», — рассказал мастер отдела дорожной деятельности Юрий Лазарев.

Жители Чехова работу коммунальщиков оценивают положительно. «Наши коммунальные службы работают добросовестно, они очищают центральные дороги, внутриквартальные проезды, если посмотрим, то у нас чисто и красиво», — отметила одна из жительниц.

Работы по очистке города будут продолжены до тех пор, пока погодные условия не улучшатся. Водителей и пешеходов призывают быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.