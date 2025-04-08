Около 40 спецмашин вывели на уборку последствий снегопада в Чехове

Циклон «Зион» принес в Подмосковье обильный снегопад. На очистку дорог и улиц в Чехове с раннего утра вышли 200 человек и порядка 40 единиц техники.
По регламенту очищать дороги и тротуары нужно спустя два часа после окончания снегопада, но коммунальные службы начали работать в метель чтобы не допустить образования массивных сугробов, наледи на дорогах и чрезвычайных ситуаций.
«В городе и районе убираем тротуары, социальные объекты и пешеходные переходы, остановки», — рассказал мастер отдела дорожной деятельности Юрий Лазарев.
Жители Чехова работу коммунальщиков оценивают положительно. «Наши коммунальные службы работают добросовестно, они очищают центральные дороги, внутриквартальные проезды, если посмотрим, то у нас чисто и красиво», — отметила одна из жительниц.
Работы по очистке города будут продолжены до тех пор, пока погодные условия не улучшатся. Водителей и пешеходов призывают быть осторожнее и соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию.
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