Около 40 школьников приняли участие в чемпионате предпринимательских идей в Коломне

Второй чемпионат предпринимательских идей «Формула успеха» на базе Государственного социально-гуманитарного университета. В нем приняли участие около 40 школьников.

В соревновании участвовали школьники из Егорьевска, Воскресенска и Коломны, рассказали в Минобразования Подмосковья. Они разделились на команды, каждая из которых получила тему для разработки бизнес-идеи. После этого им дали час на создание концепции, расчет затрат и выручки, а также слогана и миссии компании. Среди идей были зооуголок, историческое кафе и многое другое.

В результате на соревнованиях победила команда «Общепит», серебро получил коллектив «Развлечение», а «Транспорт» занял третье место.

«Современное образование все больше ориентируется на развитие предпринимательских навыков у молодежи. Умение принимать решения и воплощать идеи в жизнь — это черты характера, которые ведут к успеху. Чемпионат „Формула успеха“ — одно из таких ключевых событий», — сказала помощник ректора по работе с образовательными организациями Татьяна Никищенко.