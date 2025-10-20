Около 40 пешеходных дорожек благоустроят в Ленинском округе в 2026 году

Весной и летом 2026 года в Ленинском городском округе стартуют работы по обустройству 38 тропинок. Адресный список объектов уже утвержден областным Министерством по контролю за содержанием территорий и жилищному надзору.

Глава округа Станислав Каторов сообщил, что в будущем году приведут в порядок 38 троп, которыми жители пользуются для доступа к важным социальным объектам.

Так, в Развилке будет облагорожено семь пешеходных зон, две в поселке Володарского, одна в деревне Дроздово, четыре в поселке Измайлово, а в Видном — 24.

Он также отметил, что в рамках исполнения поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева в Ленинском округе определен перечень мест, где плиточное покрытие тротуаров будет заменено на асфальтовое.

«Вдобавок, мы планируем обновить восемь существующих тротуаров в следующем году. В поселке Лопатино, Видном, Горках Ленинских и поселке Володарского будет произведена замена находящейся в плохом состоянии плитки на асфальт», — добавил Каторов.