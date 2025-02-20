Около 40 педагогов в Ленинском округе приобрели жилье благодаря социальной ипотеке

За восемь лет реализации губернаторской программы «Социальная ипотека» 38 учителей и воспитателей в Ленинском городском округе получили квартиры. Больше всего обладателей льготного жилья было в 2020 году: тогда 11 педагогам вручили жилищные сертификаты.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева программа «Социальная ипотека» в Московской области действует с 2016 года. Получить жилье благодаря ей могут медработники, учителя, молодые ученые, специалисты оборонно-промышленного комплекса и тренеры.

В прошлом году в Ленинском округе сертификаты на квартиру по программе «Социальная ипотека» вручили шестерым педагогам. В их числе была учитель математики и физики из Лопатинской школы Валентина Хонюкова. В Видное педагог переехала из Оренбурга, ее общий стаж составляет восемь лет. Сегодня Валентина уже приобрела жилье и делает в нем ремонт.

«После переезда в Ленинский округ сначала жила в съемной квартире. Узнав от коллег о региональной мере поддержки, тоже решила подать документы и в итоге получила сертификат. Свою „однушку“ выбрала на вторичном рынке. Квартира достаточно просторная. Теперь у меня есть свое „гнездышко“, где я хозяйка», — поделилась педагог.

Как пояснил заместитель главы муниципалитета Иван Гетман, приобретая жилье, участник губернаторской программы «Социальная ипотека» платит лишь проценты по кредиту, а первоначальный взнос и платежи по основному долгу возмещают за счет средств областного бюджета.

«Эта поддержка доступна как молодым специалистам, так и профессионалам с большим опытом. Это один из факторов, позволяющий привлекать квалифицированных педагогов в образовательные учреждения Ленинского округа», — подчеркнул он.