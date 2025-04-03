Около 40 памятников приведут в порядок в Ленинском округе к 9 мая
Специалисты коммунальных служб Ленинского округа начали обновлять памятники, посвященные защитникам Родины. Ко Дню Победы в округе облагородят порядка 40 мемориалов.
По словам главы Ленинского округа Станислава Каторова, большинство памятников находятся в удовлетворительном состоянии, необходимо лишь привести в порядок территорию вокруг них.
«Все памятники отмоем после зимы, отполируем, где требуется — обновим краску и ограждения, высадим цветы на клумбах», — пояснил руководитель муниципалитета.
Так, накануне сотрудники коммунальных служб выполнили работы на территории мемориала участникам Великой Отечественной войны в Битце.
Как рассказал начальник отдела по контролю за содержанием территорий муниципального предприятия «Благоустройству» Евгений Соловьев, уборку, покраску и восстановление недостающих элементов на памятниках проводят в Ленинском округе каждый год в преддверии Дня Победы.
«В этом году уделяем внимание также и ремонтным работам: где необходима замена плитки, восстановление ступеней и постаментов, элементов ограждения и освещения», — добавил Евгений Соловьев.
Отметим, что почти в каждом населенном пункте Ленинского округа расположены памятники и мемориальные комплексы, посвященные защитникам Родины. Специалисты полностью проверили все объекты и составили список локаций, где необходимо выполнить работы к 9 мая.