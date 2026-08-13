Около 40 новых педагогов придут на работу в школы Коломны и Озер

Новый учебный год в городском округе Коломна начнут 37 новых учителей и специалистов. Среди них — 10 молодых педагогов и четыре выпускника вузов, которые прошли целевое обучение.

Новые сотрудники приступят к работе в гимназиях № 2 «Квантор» и № 8, школах № 3, № 17, № 21, «Надежда», а также в Пановской, Песковской и Сергиевской школах. В числе новичков есть учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранного языка и биологии, а также педагоги-организаторы.

Для привлечения и поддержки специалистов в Подмосковье действует комплекс мер. Молодым учителям предусмотрены единовременная выплата 150 тысяч рублей и ежемесячная доплата в первые три года работы. Также педагогам компенсируют аренду жилья, а участникам программы «Земский учитель» выплачивают по миллиону рублей.

«Наша задача — сделать профессию учителя привлекательнее и обеспечить школы квалифицированными кадрами», — отметил депутат Государственной думы Никита Чаплин.