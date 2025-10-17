Около 40 незаконных торговых точек демонтировали в Солнечногорске

В городском округе Солнечногорск завершен демонтаж 37 нестационарных торговых объектов, установленных с нарушением требований законодательства. Работы проводились по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Снесенные конструкции находились как на муниципальных, так и на частных землях. У владельцев отсутствовали разрешительные документы, а внешний вид сооружений не соответствовал архитектурным нормам. В план демонтажа на 2025 год включено 43 подобных объекта.

«До декабря мы перевыполним план и демонтируем незаконные палатки и ларьки, которые портят внешний облик города. С нарушителями мы вначале выходим на контакт. С некоторыми находим понимание, они самостоятельно демонтируют незаконные НТО и приводят свой бизнес в соответствие с законодательством», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

В случаях, когда владельцы отказываются убирать объекты самостоятельно, демонтаж выполняет подрядная организация, работающая по муниципальному контракту. После этого администрация округа компенсирует понесенные расходы в судебном порядке.

Кроме того, в Солнечногорске продолжается работа по приведению в порядок внешнего вида стационарных магазинов. Проверяется состояние фасадов и вывесок, ступеней и пандусов, наличие урн и санитарное содержание.