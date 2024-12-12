Около 40 мусорных баков обновили в Подмосковье за неделю

Фото: Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Жителям Московской области напоминают о важности правильного использования контейнеров и ответственности за порчу общедомового имущества. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что за неделю обновили около 40 баков на площадках в Домодедове, Ленинском округе, Ступине, Коломне, Кашире, Серебряных Прудах и Зарайске.

Представители Каширского регионального оператора продолжают замену и ремонт контейнеров на обслуживаемых территориях. Они регулярно отслеживают поломки баков, оформляет задания на ремонт и направляет бригады для их устранения. Также, при необходимости, заменяют емкости или устанавливают дополнительные.

Отмечается, что основная причина поломок — вандализм: срезанные колеса, сломанные крышки и сгоревшие пластиковые контейнеры из-за хранения непотушенных отходов.

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