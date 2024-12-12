Около 40 мусорных баков обновили в Подмосковье за неделю

Жителям Московской области напоминают о важности правильного использования контейнеров и ответственности за порчу общедомового имущества. В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что за неделю обновили около 40 баков на площадках в Домодедове, Ленинском округе, Ступине, Коломне, Кашире, Серебряных Прудах и Зарайске.