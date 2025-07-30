Около 40 килограммов корма передали волонтеры приюту животных в Солнечногорске

Представители отделений «Волонтеров Подмосковья», «Движения первых» и «Молодой гвардии Единой России» в Солнечногорске посетили приют для животных фонда «Дарящие надежду». В рамках региональной акции «Дай лапу» они передали для питомцев около 40 килограммов корма.

Помимо этого, ребята провели время с животными: узнали их истории и вывели на прогулку нескольких собак — Банта, Гному, Рикки и Гектора.

«Такие добрые дела — настоящий пример заботы, участия и человечности. Спасибо каждому, кто принимает участие в помощи животным — округ гордится вами!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Для всех желающих помочь бездомным животным организовали прием сухих и влажных кормов, консервов, круп, пеленок и средств от клещей. Все это можно принести по адресу: город Солнечногорск, улица Дзержинского, дом № 13. Время приема: будние дни с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45, перерыв с 13:00 до 14:00.