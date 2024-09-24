Около 40 катков с искусственным льдом откроют в Подмосковье зимой

Этой зимой в Подмосковье заработает 38 катков с искусственным льдом в парках и на общественных территориях. Об этом сообщили в министерстве благоустройства региона.

Заместитель председателя правительства Московской области Михаил Хайкин отметил, что все парки и лесопарки активно готовятся к зимнему сезону, в том числе запланирован запуск катков с прокатом инвентаря и раздевалками.

Катки появятся в Балашихе, Истре, Богородском и Пушкинском округах, Ивантеевке, а также в Дубне, Егорьевске и других округах. Все локации будут оборудованы прокатом, музыкальным сопровождением, праздничным оформлением и теплыми раздевалками.

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