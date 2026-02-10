Около 40 дорог отремонтируют в Подольске в 2026 году

В программу ремонта включили 39 муниципальных дорог общей протяженностью почти 33 километра. Значительная часть ведет к участкам многодетных семей, для их удобства отремонтируют более 14 километров дорожного полотна.

В рамках соглашения о предоставлении субсидии из средств дорожного фонда региона в округе займутся устройством ливневой канализации вдоль автомобильной дороги по улице Подольских Курсантов. В настоящее время ведется подготовка документации.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщил, что вся сметная документация уже согласована с Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. По его словам, в настоящее время проводятся необходимые процедуры по размещению конкурсной документации и публикации торгов. Согласно утвержденному графику, работы планируется начать в апреле и завершить до 1 августа.