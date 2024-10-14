Около 40 деревьев и саженцы туи высадили в парке «Река времени» в Лобне

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Еще 39 больших деревьев и 80 саженцев туи высадили в парке «Река времени» в Лобне. Участники акции планируют сделать зеленый лабиринт «Время приключений».

Традиционное озеленение и благоустройство прошло в субботу в Лобне под руководством главы округа Анны Кротовой.

В парке «Река времени» высадка проходила строго по плану, что деревья распушились и получился зеленый лабиринт. Участники акции даже придумали назначение достопримечательности и награды.

«Будем думать над его усовершенствованием. Уже решили, что в центре поставим кресло — дошел до конца, сфотографировался», — прокомментировала событие глава города Анна Кротова.

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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Ранее в парке появился вендинговый автомат с кормом. Его установили в рамках проекта «Покорми утку». Жители и гости округа могут купить лакомство для пернатых, которые обитают у водоема.

Также в субботу у лицея «Авиатика» высадили 100 кустов сирени. Весной озеленение продолжится.

Отметим, глава округа Анна Кротова контролирует улучшение инфраструктуры в округе.

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