Около 40 деревьев и саженцы туи высадили в парке «Река времени» в Лобне

Еще 39 больших деревьев и 80 саженцев туи высадили в парке «Река времени» в Лобне. Участники акции планируют сделать зеленый лабиринт «Время приключений».

Традиционное озеленение и благоустройство прошло в субботу в Лобне под руководством главы округа Анны Кротовой.

В парке «Река времени» высадка проходила строго по плану, что деревья распушились и получился зеленый лабиринт. Участники акции даже придумали назначение достопримечательности и награды.

«Будем думать над его усовершенствованием. Уже решили, что в центре поставим кресло — дошел до конца, сфотографировался», — прокомментировала событие глава города Анна Кротова.