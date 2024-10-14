Около 40 деревьев и саженцы туи высадили в парке «Река времени» в Лобне
Еще 39 больших деревьев и 80 саженцев туи высадили в парке «Река времени» в Лобне. Участники акции планируют сделать зеленый лабиринт «Время приключений».
Традиционное озеленение и благоустройство прошло в субботу в Лобне под руководством главы округа Анны Кротовой.
В парке «Река времени» высадка проходила строго по плану, что деревья распушились и получился зеленый лабиринт. Участники акции даже придумали назначение достопримечательности и награды.
«Будем думать над его усовершенствованием. Уже решили, что в центре поставим кресло — дошел до конца, сфотографировался», — прокомментировала событие глава города Анна Кротова.
Ранее в парке появился вендинговый автомат с кормом. Его установили в рамках проекта «Покорми утку». Жители и гости округа могут купить лакомство для пернатых, которые обитают у водоема.
Также в субботу у лицея «Авиатика» высадили 100 кустов сирени. Весной озеленение продолжится.
Отметим, глава округа Анна Кротова контролирует улучшение инфраструктуры в округе.
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