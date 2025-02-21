Около 40 человек приняли участие в донорской акции в Солнечногорске

Единый день донора прошел в Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске. За три часа акции врачам удалось собрать 17,5 литра крови.
В Едином дне донора приняли участие около 40 человек. Среди них — глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и его заместители, депутаты Совета депутатов, представители благочиния, общественники, а также волонтеры и неравнодушные жители муниципалитета.
«Эта акция стала регулярной, и с каждым разом врачам удается собрать все больше донорской крови. Благодаря выездной форме мероприятия донация стала доступной для большего количества жителей нашего округа», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Стать донором мог любой житель Москвы или Московской области в возрасте от 18 до 60 лет. Это мероприятие организовано в рамках проекта «Здоровое будущее» партии «Единая Россия» при поддержке главного врача Солнечногорской областной больницы и депутата Совета депутатов Ларисы Борисовой.
«Сдавать кровь важно, особенно сейчас. В этот раз донорская акция была приурочена ко Дню защитника Отечества и дню начала специальной военной операции. За три часа врачам удалось собрать 17,5 литра крови. Как отметили специалисты бригады Московского областного центра крови — это очень хороший показатель», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.
В планах организаторов — провести Единый день донора в Солнечногорске еще четыре раза в 2025 году.
Ремонт в кардиологическом крыле терапевтического отделения завершился в больнице в Шатуре
Трамп назвал серьезную угрозу для США
Израильским военным в Газе передали шестого освобожденного заложника
Четыре автомобиля застряли на трассе в Башкирии из-за метели
Решение Зеленского «наброситься» на Трампа сочли ошибкой
Коллектив МФЦ из Мытищ наградили за участие в благотворительном проекте
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте