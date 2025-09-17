Около 4 тысяч жителей Подмосковья обратились в передвижные офисы БТИ за 2 года

Специалисты Бюро технической инвентаризации Подмосковья дают консультации на официальном сайте учреждения, в офисах «Мои документы», а также на горячей линии. Услуги также можно получить в мобильном офисе организации.

Новый формат уже стал востребованным среди членов гаражных кооперативов и дачников, поскольку он позволяет не тратить время на дорогу.

«Офис приезжает сам. Для работы есть все — брендированный микроавтобус оборудован всеми техническими средствами, а специалисты помогают решить любую проблему. Только в этом году с помощью мобильного офиса проведено 2200 консультаций, а за два года — 3950», — сообщил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

По словам генерального директора Бюро технической инвентаризации региона Нелли Алексеевой, консультации проводят по самым разным темам.

«Наши специалисты отвечают на все интересующие вопросы граждан и, более того, могут сразу же заключить договор на ту или иную услугу. Для этого у нас есть все условия», — пояснила она.