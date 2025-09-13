Около 4 тысяч жителей Дубны вакцинировались от гриппа

В рамках сезонной кампании по вакцинации от гриппа и ОРВИ в Дубне сделали прививки около четырех тысяч человек. В дубненские клиники поступили несколько видов вакцин, эффективных, безопасных, формирующих мощный защитный барьер против штаммов гриппа, которые циркулируют в регионе в этом сезоне.

Это препараты «Совигрипп», «Флю-М» и «Флю-М Тетра». Своевременная вакцинация укрепляет иммунитет и защищает от тяжелых форм протекания болезни.

Сделать прививку требуется заранее, до сезонного подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ, чтобы организм успел сформировать иммунитет, говорят врачи.

«Особенно актуально прививаться от гриппа тем, кто находится в группе риска - детям, пожилым людям и страдающим хроническими заболеваниями - сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания», - предупредила врач-эпидемиолог Дубненской больницы Елена Белякова.

Вакцинация проводится бесплатно в поликлиниках Дубненской больницы и Медико-санитарной части №9. В нерабочее время в Дубне есть возможность сделать прививку, обратившись в приемный покой стационара.

Для удобства жителей, медицинские бригады выезжают для вакцинации на предприятия, организуют городки здоровья во время проведения крупных городских мероприятий.