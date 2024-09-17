Около 4 тысяч пар использовали портал для организации свадеб в Подмосковье

Уникальный портал «Свадьба в Подмосковье» заработал в начале лета. С его помощью можно подать заявку на регистрацию брака на выездных площадках. Этой возможностью уже воспользовались четыре тысячи пар.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, с начала года в регионе зарегистрировали почти 35 тысяч браков.

«Пары могут зарегистрировать брак не только в ЗАГСе, но и на выездных площадках. Для удобства будущих супругов мы создали портал с подробной информацией о лучших локациях региона для бракосочетания, которым уже воспользовались более четырех тысяч раз», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

При помощи портала можно подобрать бесплатную или коммерческую площадку, а также выбрать для бракосочетания парки, усадьбы и другие места.

Ознакомиться со всеми выездными площадками можно по ссылке.

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