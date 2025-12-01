Около 4 тысяч незаконных грузовых контейнеров убрали в Богородском округе

Администрация Богородского округа совместно с Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провела работу по выявлению и устранению нарушений в размещении грузовых контейнеров. Мероприятия проводились в рамках исполнения постановления Губернатора Московской области.

Проверки выявили на территории округа 17 площадок, где были зафиксированы нарушения. Помимо несоблюдения правил размещения контейнеров, на ряде участков было обнаружено нецелевое использование земель, не соответствующее их категории и разрешенному виду.

На сегодняшний день 11 площадок уже приведены в соответствие с установленными правилами, а четыре земельных участка полностью освобождены от контейнеров.

Так, с земельного участка в деревне Тимохово, на улице Совхозная вывезли 2,5 тысячи контейнеров. С участка на территории Кудиновки вывезли 1,5 тысячи контейнеров. Таким образом, только с этих двух территорий удалось вывезти четыре тысячи контейнеров, что позволило устранить нарушения и освободить земельные участки.

Работа по мониторингу и устранению нарушений на оставшихся участках продолжается.