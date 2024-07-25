Около 4 тысяч мужчин присоединились к движению «Отцы Подмосковья»

Общественное движение «Отцы Подмосковья» объединило уже четыре тысячи мужчин и добилось изменения федерального законодательства. О целях и задачах организации ее председатель Денис Кондратович рассказал в интервью Юлии Минаковской.

«Все началось в 2018 году, когда впервые провели форум в Черноголовке „Отцы. Отцовство. Отечество“. Там собралось очень много инициативных пап, которые решили, что пора возродить то самое отцовское предназначение не как добытчика, а как воспитателя в семье. Отец — наставник», — рассказал Денис Кондратович.

Объединившись в движение «Отцы Подмосковья», папы уже добились значительных успехов. Так, в 2024 году вступили в силу поправки, которые позволяют мужчинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, проходить переобучение.

«Раньше это могла сделать только женщина, мама. Мы направили резолюцию в Мособлдуму и Госдуму. С 1 января этого года Мособлдума внесла изменения и у жителей региона появилась такая возможность. Чуть позже, в мае, изменение внесли и в федеральный закон. Теперь мужчина в отпуске по уходу за ребенком может освоить новую профессию», — говорит председатель движения.

Еще один проект — это Школа пап. Совместно с перинатальными центрами проводятся занятия, на которых будущих отцов учат правильно брать младенца, пеленать его, купать. Там же рассказывают об изменениях, которые происходят с женщиной во время беременности.

Весной по инициативе «Отцов Подмосковья» прошел семейный парад, куда жители приходили несколькими поколениями. Мероприятие поддержали в 40 городских округах.

«Мы хотим, чтобы духовно-нравственные ценности были нормой в нашем обществе. Чтобы семья действительно стала основой государства», — так обозначил главную задачу движения «Отцы Подмосковья» Денис Кондратович.

В планах — создание школьных и муниципальных советов отцов.

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