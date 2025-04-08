Около 4 тысяч машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с улиц Подмосковья переместили на эвакуаторе 3,9 тысячи машин, припаркованных с нарушениями. Это на 176 меньше, чем неделей ранее.

Как сообщили в региональном Минтрансе, в Красногорске эвакуировали 414 машин, в Ленинском округе — 262, в Химках — 343, в Мытищах — 332, в Люберцах — 257.

Водителей призвали соблюдать правила парковки, не мешать проезду экстренных служб и спецтехники. Не стоит оставлять машину в зоне запрещающих знаков, во втором ряду, на автобусных остановках и на въездах во дворы.

Узнать местоположение эвакуированного авто можно по номеру 112 или в мобильном приложении «112 МО».