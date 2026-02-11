Около 4 тысяч лифтов отремонтировали в Подмосковье за январь

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В январе в жилых домах Подмосковья наладили работу четырех тысяч лифтов. Работы провели силами управляющих организаций.

Как сообщили в региональном министерстве по содержанию территорий, в Люберцах отремонтировали 423 лифта, в Ленинском округе — 414, в Химках — 389, в Одинцове — 361, в Мытищах — 330.

Представители управляющих компаний каждый месяц проверяют состояние механизмов и тестирует системы безопасности. раз в год проводится полное техническое освидетельствование с привлечением спецорганизации. При выявлении любых неполадок проводят ремонт.

Сообщить о поломках жители могут в управляющую организаци, Единую диспетчерскую службу или территориальный отдел министерства.