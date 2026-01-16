Около 4 тысяч кубометров снега вывезли за неделю из дворов Дубны

Усиленная уборка дворовых территорий продолжается в наукограде после обильных снегопадов. Только за эту неделю вывезли около 130 «КамАЗов снега», что составило 4 тысячи кубометров.

Ежедневно глава муниципалитета Максим Тихомиров информирует жителей о предстоящей уборке, чтобы они успели убрать мешающие работе коммунальных служб автомобили с парковок. Укомплектованные бригады с 8:00 выходят на запланированные адреса. Техника и люди расчищают тротуары, проезды, парковки.

Масштабная уборка снега с улиц и общественных пространств после обильных снегопадов продолжалась всю неделю. Всего с начала января с улиц и дворов наукограда вывезли более 43 тысяч кубометров снега. На расчистке трудились более 100 сотрудников коммунальных служб, муниципальных учреждений, частных управляющих компаний, «Мосавтодора», которым помогали свыше 40 спецмашин.

«Проводим большую ежедневную работу по уборке и вывозу снега, чтобы городская инфраструктура функционировала в полном объеме», — сказал Максим Тихомиров. Он поблагодарил сотрудников коммунальных служб, которые практически круглосуточно задействованы в расчистке дорог и тротуаров.