Около 4 тысяч человек воспользовались речными маршрутами Подмосковья за месяц

Речные марштуры Подмосковья заработали месяц назад. За это время ими восопльзовались почти четыре тысячи пассажиров. Катеры и теплоходы работают в Лыткарике, Коломне и Серпухове.

Как рассказали в региональном Минтрансе, в Лыткарине катер «Стриж» курсирует от причала «Лыткарино» до деревни Андреевское Ленинского округа. За пять минут он преодолевает 800 метров. Маршрут будет работать до 14 ноября.

«Лидером по количеству пассажиров по традиции стал маршрут в Лыткарине — на нем проехало свыше двух тысяч человек. В Серпухове теплоходом воспользовались более 1,1 тысячи человек, а в Коломне — более 540», — сказал глава ведомства Марат Сибатулин.

В Коломне от причала «Бочманово» до «Притыка» следует теплоход «Москва-108». Все 24 километра он преодолевает за полтора часа. В Серпухове от причала «Серпухов» до причала «Сады» можно добраться на теплоходе «Зуша» за 40 минут. Оба этих маршрута будут доступны до 30 сентября.

Проезд можно оплатить банковскими картами, «Стрелкой» и наличными.