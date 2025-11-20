Сегодня 10:21 Около 4 километров уличного освещения модернизируют в Лыткарине в 2026 году 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Благоустройство

Лыткарино

Итоги реализации программы «Светлый город» в текущем году подвели в городском округе. Кроме того, озвучены планы на ближайшее будущее.

Благодаря региональной программе в 2025 году в Лыткарине модернизировали освещение на Советской улице. Оборудование заменили на расстоянии более километра. Около школы № 2 и садового товарищества «Взлет» также теперь сияет новая энергосберегающая иллюминация. А всего за последние годы в муниципалитете привели в порядок более пяти километров уличного освещения.

Уже в декабре начнутся долгожданные работы по монтажу освещения на Лыткаринском шоссе. С давних пор въезд в округ осуществлялся по неосвещенной трассе. Но вскоре эту несправедливость устранят — специалисты установят более 60 новых световых опор. Протяженность рабочего участка составит порядка 2,5 километра.

Долгосрочный график работ тоже прописан. В план на 2026 год вошли семь адресов, особое внимание в нем уделили социальным объектам, В общей сложности в следующем году планируется модернизировать порядка четырех километров уличного освещения, куда входит замена столбов, линий электропередачи и светильников.