Около 4 километров теплосетей капитально отремонтируют в Дзержинском

Ремонтные работы начались сразу на четырех участках — на улице Угрешская возле дома № 1, а также на улицах Ленина, Лесная и Шама. Все работы по замене тепловых сетей в округе планируют завершить до 1 сентября.

На улице Угрешской меняют старые трубы 700-го диаметра на новые — они идут по главной артерии теплоснабжения и горячего водоснабжения города.

Представитель подрядной организации Никита Слободин пояснил, что новые трубы выполнены из восьмимиллиметровой стали, утеплены и заключены в пластиковую оболочку. Коррозия им не страшна, даже если в лотке образуется вода. Кроме того, будут установлены специальные датчики: при любом сбое они передадут оператору сигнал о точном месте протечки, что значительно сократит время на ремонт.

Глава округа Владимир Волков сообщил, что при поддержке губернатора Андрея Воробьева в Дзержинском приступили к масштабной программе модернизации системы теплоснабжения. В этом сезоне капитально отремонтируют шесть центральных тепловых пунктов, а также магистральные ветки и отходящие от них сети.

После завершения работ подрядчики приступят к благоустройству территорий.