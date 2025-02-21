Около 4 километров дорог отремонтируют в 2025 году в Реутове

Капитальный ремонт трех участков дорог общей протяженностью 3,95 километра выполнят в текущем году в муниципалитете. К работам приступят весной при установлении благоприятной погоды.

На проспекте Мира отремонтируют 26 тысяч 250 квадратных метров дорожного покрытия, включая автомобильную дорогу и тротуары. На Молодежной улице обновят 6300 квадратных метров проезжей части и 1100 — тротуаров. На улице Дзержинского планируется отремонтировать 10 тысяч квадратных метров автомобильной дороги.

Работы затронут ключевые магистрали Реутова, что позволит улучшить транспортную инфраструктуру и повысить комфорт для жителей. Завершение ремонта намечено на осень 2025 года.

Ремонт дорог в Реутове является частью масштабной областной программы по улучшению транспортной инфраструктуры Московской области. Администрация городского округа просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с проведением работ. Все усилия будут направлены на то, чтобы минимизировать воздействие на повседневную жизнь горожан и завершить ремонт в установленные сроки.