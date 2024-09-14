Около 4 гектаров леса очистили от мусора и валежника в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске состоялась ежегодная экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе». В этом году центральной площадкой акции стал участок вблизи СНТ «Елочка», где участникам предстояло очистить лес от мусора и валежника на площади около 4 гектаров.

Акция объединила жителей города, работников лесного хозяйства и представителей окружной администрации. Среди участников был и Владимир Горох, участник программы для участников СВО «Время героев».

«Это очень важная экологическая акция. Мы, взрослые, своим примером показываем подрастающему поколению, что нужно беречь природу и вносить свой вклад в сохранение окружающей среды. Чистота городов и поселков начинается с каждого из нас. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» — отметил Владимир Горох.

Напомним, что экологическая акция продлится до 29 сентября и охватит 20 лесных и более 370 муниципальных площадок. В рамках мероприятия планируется убрать более 190 кубометров мусора и валежника, а также посадить более 37 тысяч сеянцев ели и сосны.

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