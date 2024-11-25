Около 380 детских качелей отремонтировали в Подмосковье с начала года

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Коммунальные службы Московской области отремонтировали порядка 380 неисправных качелей с начала года. Все работы провели по просьбам жителей.

Как рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, наибольший объем работ выполнили в городских округах — Лобня, Одинцовский и Волоколамский.

В ведомстве подчеркнули, что плановые и внеплановые осмотры игрового оборудования на детских площадках инспекторский состав Министерства проводит регулярно, ведь самое главное — это детская безопасность.

Также инспекторы следят за оперативностью и качеством устранения выявленных нарушений. В случае, если ремонт выполнен некачественно, то дефект отправляют на доработку специалистам.