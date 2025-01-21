Около 3,7 тысячи машин эвакуировали с улиц Подмосковья за неделю

За неделю с подмосковных улиц эвакуировали 3,7 тысячи автомобилей, припаркованных с нарушениями. Чаще всего такие случаи выявляли в Ленинском округе.

Как рассказали в региональном Минтрансе, за неделю в Ленинском округе эвакуировали 407 машин, в Мытищах — 337, в Красногорске — 321, в Химках — 296, в Балашихе — 256.

Водителей призвали соблюдать правила парковки и не мешать проезду спецслужб. Важно не оставлять машины на автобусных остановках и не перекрывать въезды и выезды во дворах.

Автомобиль также могут эвакуировать при парковке в зоне действия запрещающих знаков, на стоянках для инвалидов и на пешеходном переходе.

Узнать местоположение эвакуированной машины можно по телефону 112, в приложении «112 МО», а также на сайте Центра безопасности дорожного движения Подмосковья.