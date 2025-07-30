Около 3,6 тысячи урн починили в Подмосковье с начала лета

Подмосковные коммунальщики продолжили обновлять городскую инфраструктуру. С начала лета в регионе они отремонтировали 3,6 тысячи урн, сообщили в министерстве по содержанию территорий МО.

Больше всего работ провели в Химках, там отремонтировали 799 мусорок. Также 382 емкости привели в порядок в Подольске и 349 в Одинцовском округе.

Кроме того, благоустройство прошло в Серпухове на улице Дзержинского и Войкова, а еще в Балашихе в микрорайоне Саввино на улице Безымянной и Спасском бульваре.

В министерстве по содержанию территорий Подмосковья напомнили, что урны должны располагаться на тротуарах во дворах не более чем через 100 метров друг от друга. Их обязаны чистить по мере необходимости и красить не реже раза в год.

О ненадлежащем состоянии малых архитектурных форм во дворах следует сообщать в управляющую компанию. Если ситуация не меняется, обращаться необходимо в территориальные отделы ведомства.